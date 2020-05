Cidades Goiás deixa de usar investimento de R$ 1,7 milhão em software de transparência Programa foi instalado para a população ter acesso às estatísticas de crimes, mas Secretaria de Segurança retirou ferramenta do site

Desde outubro de 2019, a população deixou de ter acesso amplo, via internet, a números da criminalidade em Goiás. As quantidades de ocorrências e vítimas da maior parte dos tipos de crimes, além de local, dia e horário, ficavam disponíveis no site da Secretaria de Segurança Pública (SSP-GO) e podiam ser acessadas por qualquer cidadão. O software que permite a visualização ...