Cidades Goiás criou 74% das UTIs prometidas contra Covid-19 Estado tem 277 dos 372 leitos críticos para pacientes com o novo coronavírus anunciados em abril. Prefeitura de Goiânia adquiriu mais do que o planejado e governo estadual entregou cerca da metade

Goiás tem 74,4% dos leitos críticos (UTIs) para pacientes com o novo coronavírus planejados pelo Estado e pelo município de Goiânia em abril. Das 270 vagas do tipo previstas pelo governo estadual na época, 147 estão em funcionamento atualmente, 54,5%. No caso da Prefeitura de Goiânia, a quantidade de leitos para Covid-19 de hoje é maior do que o prometido. Há três meses a...