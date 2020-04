Agência Goiana de Infraestrutura e Transportes (Goinfra) abriu 47 vagas emergências para profissionais temporários nas áreas de engenharia civil, mecânica e elétrica, além de arquitetura e urbanismos. O salário é de R$ 4.665,82, mais o auxílio em alimentação de R$ 500 para 40h semanais. O edital foi publicado nesta quarta-feira (15). Não haverá taxa de inscrição.

A medida visa criar uma frente de serviço para concluir reformas e ampliação de hospitais em todo o estado e também garantir continuidade nos serviços de conservação e manutenção viária.

Os profissionais atuarão em obras civis da área de saúde, como a ampliação e reforma do Hospital de Doenças Tropicais de Goiânia, unidade de saúde de referência, em nível estadual, no atendimento a pacientes infectados com o novo coronavírus (Covid-19).Eles vão trabalhar também na conservação das rodovias goianas.

Etapas

A seleção será realizada em duas etapas, nos dias 21 a 27 de abril, conforme convocação a ser divulgada. A primeira fase é a análise curricular, de caráter classificatório; e a segunda etapa a entrevista, com caráter classificatório e eliminatório. Todo o Processo Seletivo será realizado por e-mail e por Videoconferência ou Vídeo Chamada. As inscrições serão feitas exclusivamente via internet, pelo site da Escola de Governo.