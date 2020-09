Nas últimas 24 horas, Goiás confirmou 64 novas mortes por Covid-19 e com isso, o Estado contabiliza 4.228 óbitos por complicações da doença. Até o início da tarde desta terça-feira (22), sete cidades já haviam ultrapassado a marca de 100 mortes. A primeira delas, a capital, já soma 1.227; Aparecida de Goiânia com 428 e Anápolis com 240. Rio Verde ocupa a 4ª posição com 211 mortes, seguida de Águas Lindas (212), Trindade (115) e Valparaíso (104). Os dados são da Secretaria de Estado de Saúde de Goiás (SES-GO).

No total, 188.455 casos de doença pelo coronavírus (Sars-CoV-2) já foram registradas em Goiás, sendo 3.161 nas últimas 24 horas. No Estado, há ainda 223.704 casos e 209 óbitos suspeitos em investigação. A letalidade até o momento é de 2,24% no território goiano.