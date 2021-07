Cidades Goiás confirma quatro casos da variante Delta Secretaria de Saúde reforça que não há transmissão comunitária no Estado; um caso suspeito é acompanhado em Anápolis

A Secretaria Estadual de Saúde (SES-GO) relatou que, até esta terça-feira (27), quatro casos da variante Delta foram confirmados em Goiás, mas ressaltou que não há transmissão comunitária registrada no Estado. Identificada na índia, a variante é considerada mais transmissível que mutações anteriores do coronavírus (Sars-CoV-2). Conforme as informações da SES-GO, dentre...