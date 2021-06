Os municípios goianos confirmaram 5.162 novos casos de contaminações e 100 mortes por Covid-19 nas últimas 24 horas. É o que mostra o boletim epidemiológico divulgado pela Secretaria Estadual de Saúde (SES-GO) nesta quarta-feira (2), véspera de feriado de Corpus Christi.

A SES-GO informou que houve represamento de dados após o sistema de notificações do Ministério da Saúde apresentar instabilidade nos últimos dias. “Entretanto, a equipe técnica do Departamento de Informática do SUS (DataSUS) solucionou a situação, que está regular atualmente. Dessa forma, houve um represamento das notificações, impactando no número de casos registrados nas últimas 24 horas desta quarta-feira (2)”.

De todo modo, esse é o segundo dia com mais casos registrados desde o início da pandemia. O recorde ocorreu em 24 de março deste ano, quando 5.409 novos infecções foram registradas.

O documento também mostra que 17.267 morreram em decorrência de complicações causadas pelo vírus no Estado e que 617.759 casos da doença foram detectados. A taxa de letalidade do vírus é de 2,8%.

Ainda existem 351 óbitos e 462.744 casos suspeitos em investigação.

Vacinação

Levantamento realizado pela SES-GO apurou que, referente à primeira dose, foram aplicadas 1.457.953 doses das vacinas contra a Covid-19 em todo o Estado. Em relação à segunda dose, foram vacinadas 650.726 pessoas. Esses dados são preliminares e coletados no site Localiza SUS do Ministério da Saúde.

Em relação às vacinas, o Estado de Goiás já recebeu 3.055.920 doses de imunizantes, sendo 1.351.530 da CoronaVac, 1.608.450 da AstraZeneca e 95.940 da Pfizer.