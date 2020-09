A Secretaria de Estado de Saúde de Goiás (SES-GO) registrou 97 mortes por Covid-19 nas últimas 24 horas e o número de óbitos pela doença chegou a 4.092 nesta sexta-feira (18). No total, foram 3.855 novos casos confirmados no mesmo período e os infectados já somam 181.338 em todo o território goiano. Em investigação ainda constam 212 óbitos suspeitos e 220.198 casos. A letalidade em Goiás é de 2,26%

O maior número de mortes registradas é do sexo masculino, 2.446, que representam 59,4% do total. Goiás teve 1.674 mortes de mulheres confirmadas até o momento, representando 40,6%. Em relação às comorbidades, 1.449 tinham doenças cardiovasculares, 1.179 diabetes, 332 doenças cardiorrespiratórias, 100 alguma imunossupressão. Em relação à idade, são 3.080 com idade superior a 60 anos, o que significa 75,26%.