Com 91 mortes por complicações da Covid-19 confirmadas nas últimas 24 horas, Goiás chegou nesta quinta-feira (24) a 4.356 óbitos em decorrência da doença. O número foi o maior registro em 24 horas desde o último domingo (20), quando 17 foram confirmadas. Na segunda-feira (21), foram 12; na terça (22), 64 e na quarta-feira (23), 37 mortes. Como há atraso nas notificações, não significa dizer que as mortes ocorreram no mesmo período. Os dados são do Boletim diário da Secretaria de Estado de Saúde de Goiás (SES-GO).

Em todo o território goiano já são 195.601 casos de doença pelo coronavírus. Do total, 2.956 confirmações aconteceram nas últimas 24 horas. De acordo com a SES-GO, há o registro de 184.097 pessoas recuperadas e outros 222.760 casos suspeitos em investigação. Até o momento, a letalidade é de 2,23%.