Nas últimas 24 horas, Goiás registrou 90 novas mortes por Covid-19 conforme boletim divulgado na tarde desta sexta-feira (11) e o número de óbitos chegou a 3.717. Além disso, outras 246 mortes estão em investigação. Este é o 7º dia em que o número de mortes confirmadas ultrapassa 90. Nesta quinta-feira (10), foram 96 confirmações; 128 em 18 de agosto; 118 em 1º de setembro; 102 em 23 de julho; 101 em 28 de julho e 94 em 6 de agosto. Como há atraso nas notificações, não significa dizer que as mortes ocorreram no mesmo dia.

No total, Goiás já possui 161.018 casos confirmados da doença sendo 3838 nas últimas 24 horas. Além disso, há 216.676 casos suspeitos em investigação e 150.914 pessoas recuperadas. A taxa de letalidade é de até o momento é de 2,31%. Em relação às comorbidades, 1.315 das mortes são de pessoas que possuíam doenças cardiovasculares, 1.082 diabetes, 311 tinham doenças respiratórias e 86 casos de imunossupressão.

No quesito idade, a maior parte das vítimas que perdeu a vida tinha mais 80 anos, com 974 registros. No geral, 75,30 % das mortes em Goiás são de pessoas acima de 60 anos. Também há casos de mortes em crianças abaixo de 10 anos (7 óbitos), entre 10 e 14 anos (1) e entre 15 e 19 (3 casos). Entre 20 e 29 anos foram 37 mortes e 136 entre 30 e 39.