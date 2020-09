A Secretaria de Estado de Saúde de Goiás (SES-GO) confirmou 80 novas mortes por Covid-19 nas últimas 24 horas e total de óbitos no Estado chegou a 4.436 nesta sexta-feira (25). O número de casos confirmados da doença no mesmo período foi de 2.566, totalizando 198.167 infectados. Agora, Goiás se aproxima de 200 mil confirmações. Como há atraso nas notificações, não significa dizer que todas as mortes ocorreram dentro do período citado.

Em investigação, são mais de 223.623 casos a serem analisados e 263 óbitos suspeitos. Até o momento, a taxa de letalidade é de 2,24%.