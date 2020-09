A Secretaria de Estado de Saúde de Goiás (SES-GO) confirmou 77 novas mortes por Covid-19 nas últimas 24 horas. Nesta terça-feira (29), o número total de óbitos no Estado em decorrência do coronavírus (Sars-CoV-2) chegou a 4.606. Além disso, outras 269 mortes estão em investigação. Os dados são do boletim divulgado diariamente pela pasta e como há atraso nas notificações, não significa dizer que todas as mortes aconteceram no mesmo período.

O total de casos confirmados é de 206.707, sendo 3.223 nas últimas 24 horas. No Estado, há 225.447 casos suspeitos em investigação e registro de 195.294 pessoas recuperadas. A letalidade atual é de 2,23%.