A Secretaria de Estado da Saúde (SES-GO) confirmou 61 novos casos de Covid-19 nas últimas 24 horas no território goiano. Segundo a atualização divulgada pela pasta, em Goiás até este domingo (27), 304.476 pessoas já foram infectadas pelo coronavírus, destas, 294.207 se recuperaram da doença.

O número de mortes no Estado também subiu, a SES-GO confirmou um novo registro causado pela doença, no total há 6.752 óbitos confirmados e 196 suspeitos em investigação. A taxa de letalidade no Estado se mantém em 2,22%, como apontado no boletim epidemiológico do último sábado (26).

A secretaria diz ainda, que até às 15h deste domingo, 257.828 casos suspeitos estão sob investigação e 205.657 foram descartados.