Atualizada às 9h45

O número de casos confirmados para a Covid-19 em Goiás chegou a 60 na manhã desta segunda-feira. Os dois últimos casos que entraram para a lista do Estado são de Itumbiara, na Região Sul de Goiás e dizem respeito a duas mulheres, de 30 e 40 anos que estão em isolamento domiciliar com sintomas leves da doença. De acordo com a Secretaria de Estado de Saúde de Goiás (SES-GO), há 1.626 casos suspeitos em investigação e outros 660 já foram descartados. Até o momento, um óbito foi confirmado, de uma moradora de Luziânia, entorno do Distrito Federal (DF).

As confirmações foram registradas nos municípios de Goiânia (35), Rio Verde (7), Anápolis (4), Aparecida de Goiânia (2), Valparaíso de Goiás (2), Jataí (2), Itumbiara (2), Catalão (1), Silvânia (1), Luziânia (1), Águas Lindas de Goiás (1), Goianésia (1) e Hidrolândia (1).

Neste domingo, o último balanço tinha apontado 58 casos e a taxa de letalidade do Estado de 1,7%, segundo os dados divulgados no final da tarde pelo Ministério da Saúde. A primeira morte registrada em Goiás foi de uma mulher de 66 anos, que morava em Luziânia, no entorno do Distrito Federal, mas chegou a ser transferida para o Hospital de Doenças Tropicais Dr. Anuar Auad (HDT), em Goiânia.