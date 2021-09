Nas últimas 24 horas, os municípios goianos confirmaram 55 mortes em decorrência da Covid-19 e 1.038 novas contaminações, segundo o boletim epidemiológico divulgado neste sábado (4) pela Secretaria Estadual de Saúde (SES-GO).

Ao todo, o Estado computou 827.121 casos de coronavírus desde o início da pandemia e 22.645 óbitos ocorreram por complicações causadas pela doença. A taxa de letalidade é de 2,75%.

Segundo o boletim, ainda existem 596.520 casos e 483 óbitos suspeitos que estão em investigação pelas autoridades de saúde de Goiás.

Vacinação

Levantamento realizado pela SES-GO apurou que, referente à primeira dose, foram aplicadas 4.269.404 doses das vacinas contra a Covid-19 em todo o Estado. Em relação à segunda dose, foram vacinadas 1.939.449 pessoas. No total, Goiás recebeu remessas com 7.480.760 imunizantes. Esses dados são preliminares e coletados no site Localiza SUS do Ministério da Saúde.