Cidades Goiás confirma 512 novos casos e 14 mortes por Covid-19 nas últimas 24 horas Dados da Secretaria de Estado de Saúde de Goiás apontam 247.445 casos da doença causada pelo coronavírus

Com 512 novos casos de Covid-19 confirmados nas últimas 24 horas, Goiás chegou a 247.445 de coronavírus (Sars-CoV-2) neste domingo (25). Os dados são do boletim diário da Secretaria de Estado de Saúde de Goiás (SES-GO) e revelam ainda 14 mortes confirmadas no mesmo período. Como há atraso nas notificações, não significa dizer que aconteceram nas últimas 24 horas. O n...