Goiás confirmou 50 mortes causadas pelo coronavírus (Sars-CoV-2) nas últimas 24 horas. Com isso, o estado chega a 3.262 óbitos, sendo que 74% das vítimas são pessoas acima dos 60 anos. De acordo com o boletim divulgado nesta tarde pela Secretaria Estadual de Saúde de Goiás (SES-GO), 2.416 pessoas que morreram depois das complicações causadas pelo vírus eram idosas.

Em comparação com os informes divulgados pela pasta a cada semana, é possível confirmar que este público é o mais vulnerável e tem média acima dos 70% pelo menos há três meses. No boletim epidemiológico com o resumo de última semana de junho, apresentada no começo de julho, Goiás tinha 475 mortes confirmadas, com 335 mortes de idosos.

No boletim epidemiológico com o resumo do final do mês de julho, apresentado no começo de agosto, o total de mortes causadas pela doença era de 1.380, sendo que 991 das vítimas já tinham passado dos 60 anos. No boletim divulgado nesta tarde, das mortes acima dos 60 anos, a pasta detalhou que 759 vítimas tinham entre 60 e 69 anos; 822 vítimas tinham entre 70 e 79 e 835 vítimas, mais de 80 anos.

Considerando todos os casos de mortes pela doença, a SES-GO informou que, do total de 3.262 óbitos confirmados de Covid-19 em Goiás até o momento, a taxa de letalidade fica em 2,35%. A pasta ainda tem 229 óbitos suspeitos que estão em investigação e já foram descartadas outras 1.235 mortes suspeitas nos municípios goianos.

Ainda de acordo com o total de mortes, a pasta informa que 1.326 vítimas são do sexo masculino e 1.936, do sexo feminino. A comorbidade que mais atinge as vítimas é a cardiopatia, com 1.146 registros. Depois aparece a diabetes, com 972 vítimas. Depois 278 casos de mortes de pacientes que tinham problemas respiratórios e 84 casos de pessoas com doenças que diminuem a imunidade.

A SES-GO também informou que o total de casos confirmados pela doença passou de 135.926 para 138.701, com 2.775 casos a mais do que o apresentado no boletim de ontem. No Estado ainda existem 209.938 casos suspeitos em investigação e outros 103.863 já foram descartados depois de exames. Goiás também tem o registro de 128.675 de pessoas recuperadas.