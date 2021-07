A Secretaria de Estado de Saúde de Goiás (SES-GO) confirmou o 5º caso positivo da variante Delta do coronavírus em território goiano. O paciente é morador do município de Santo Antônio do Descoberto, e trabalha no Distrito Federal, Ele afirmou que teve contato com duas pessoas positivadas no local de trabalho e a confirmação ocorreu após o sequenciamento genômico. Até o momento, a SES-GO afirma que não há transmissão comunitária registrada no Estado. Identificada na índia, a variante é considerada mais transmissível que mutações anteriores do coronavírus (Sars-CoV-2).

As primeiras confirmações dizem respeito a um homem com histórico de viagem internacional que chegou ao estado já contaminado e, após contato com esposa, o sequenciamento genômico positivou para a variante Delta. Os outros dois casos são de residentes da capital que trabalham em uma unidade de saúde Distrito Federal que registrou surto da Covid-19. “Ambos se contaminaram no local de trabalho e, após sequenciamento genômico, também foi constatado a variante Delta”, informa a SES-GO.

Caso suspeito

Além dos casos confirmados, há também um paciente em análise. A pessoa reside em Anápolis e também tem ligação com o surto do DF. O secretário de Saúde de Anápolis, Júlio César Spíndola, relatou ao POPULAR que se trata de uma paciente, que mora no município, mas trabalha no DF. Segundo o secretário, ela e o marido estão isolados em casa, sendo acompanhados pela equipe da saúde do município.

“A mulher testou positivo para Covid e agora resta saber se há ligação com a variante. Estamos monitorando e ela apresentou sintomas leves da doença até o momento. O marido dela também está isolado, mas está assintomático. Continuamos reforçando para que as pessoas continuem tomando todos os cuidados, que não podem ser esquecidos. Devemos permanecer em alerta”, disse.