Cidades Goiás confirma 39 mortes e 1899 casos de Covid-19 nas últimas 48 horas Última atualização da Secretaria Estadual de Saúde (SES-GO) havia sido no último dia 26 de novembro

A Secretaria de Estado de Saúde de Goiás (SES-GO) confirmou 39 novas mortes em decorrência do coronavírus (Sars-CoV-2) nas últimas 48 horas. Os dados foram divulgados pela pasta neste sábado (28), mas a última atualização havia sido na quinta-feira (26). No total, já são 278.842 casos da doença em território goiano com 6.344 óbitos confirmados. No total, há o regi...