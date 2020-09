A Secretaria de Estado de Saúde de Goiás (SES-GO) confirmou 3.890 casos de Covid-19 nas últimas 24 horas. No total, o Estado já contabiliza 192.645 infectados, mas 94,11% estão recuperados. O número de óbitos chegou a 4.265 nesta quarta-feira (23) sendo 37 confirmações no último dia. Em todo o território goiano, há 223.192 casos e 209 óbitos suspeitos em investigação para verificar a possível relação com o vírus. Até o momento, a taxa de letalidade é de 2,21%.

A maioria das mortes registradas é de homens, com um porcentual de 59,3%, equivalente a 2.555 pessoas. As mulheres somam 1.752 óbitos, 40,7% do total. Em relação às comorbidades: 1.527 possuíam doenças cardiovasculares, 1.227 tinham diabetes, 344 doenças respiratórias e 103 algum tipo de imunossupressão.