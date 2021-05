Cidades Goiás confirma 3.122 novos casos e 83 mortes por Covid-19 Mais de 559 mil infecções por coronavírus foram registradas desde o início da pandemia

Com o acréscimo de 3.122 novos casos de Covid-19 nas últimas 24 horas, os municípios goianos têm 559.175 infecções confirmadas para o vírus desde o início da pandemia. Os dados constam no boletim epidemiológico divulgado nesta terça-feira (4) pela Secretaria Estadual de Saúde (SES-GO). Foram registradas 83 mortes decorrentes do vírus de ontem para hoje, totali...