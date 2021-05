Cidades Goiás confirma 22 mortes e 1.323 novas infecções por Covid-19 nas últimas 24h 16.058 pessoas morreram em todo o Estado em decorrência do vírus desde o início da pandemia

Os municípios goianos confirmaram mais 22 mortes e 1.323 novas infecções por Covid-19 nas últimas 24 horas, segundo as informações do boletim epidemiológico divulgado neste sábado (15) pela Secretaria Estadual de Saúde (SES-GO). Com os acréscimos, o Estado contabiliza 579.283 casos registrados e 16.058 vítimas da doença. A taxa de letalidade do vírus é de 2,78%....