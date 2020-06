Goiás confirma 172 casos do novo coronavírus nas últimas 24 horas e tem, nesta segunda-feira (1º), 3.874 pessoas que testaram positivo para a infecção. Esse é o sétimo dia consecutivo com mais de 100 casos confirmados em 24 horas. De sábado para domingo foram 117 novos casos. Do total, 127 são óbitos, três a mais do que o registrado no domingo. Os dados são do boletim da Secretaria Estadual de Saúde de Goiás (SES-GO), que informou que ainda existem 23.131 casos suspeitos, 871 a mais do que ontem.

A SES-GO também informou que já descartou 9.763 casos e que ainda possui material de 197 pessoas para análise no Laboratório Estadual de Saúde Pública Dr. Giovanni Cysneiros (Lacen-GO). Ao todo, 234 mortes foram investigadas e descartadas por não terem sido provocadas pelo vírus e outras 33 ainda seguem sendo analisadas.

Do total de infectados, 2.027 são mulheres e 1.884 são homens. Considerando doenças pré-existentes, 416 disseram ter algum tipo de problema cardíaco, 245 disseram ter diabetes, 158 doenças respiratórias e 41 algum tipo de imunossupressão. Já considerando as idades, a faixa etária entre 30 e 39 anos é a mais afetada, com 1 mil casos. Depois aparece a faixa entre 40 e 49 anos, com 887 registros. Em terceiro aparece pessoas entre 20 e 29 anos, com 651 casos.

Ainda de acordo com o boletim, nesta segunda-feira o boletim mostra que mais três cidades entraram para a lista das que já possuem casos confirmados: Acreúna Cachoeira Alta e Cavalcante. Com isso, Goiás passa a ter 132 cidades com casos confirmados, 92 com casos suspeitos e apenas 22 seguem sem registros de pessoas com a Covid-19.