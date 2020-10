Cidades Goiás confirma 14 novas mortes por Covid-19 em 24 horas Mais de 4,8 mil pessoas foram vítimas da doença no Estado

Boletim epidemiológico divulgado na tarde deste sábado (3) detalha que 826 novos casos e 14 mortes foram confirmadas por Covid-19 nas últimas 24 horas em Goiás. Ao todo, 215.938 pacientes foram infectados e 4.832 pessoas morreram em decorrência da doença no Estado, o que significa uma taxa de letalidade de 2,24%. Do total de casos confirmados do vírus as mul...