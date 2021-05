Cidades Goiás confirma 1.884 casos e 72 mortes por Covid-19 nas últimas 24h Ainda existem 439.396 casos suspeitos em investigação em todo o Estado

Nas últimas 24 horas, os municípios goianos confirmaram 1.884 novos casos de Covid-19 e 72 mortes causadas pelo vírus. Com os acréscimos, Goiás tem, desde o início da pandemia, 568.788 infecções por coronavírus e 15.657 óbitos. A taxa de letalidade da doença no Estado é de 2,76%. Os dados constam no boletim epidemiológico divulgado nesta segunda-feira (10) p...