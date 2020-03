Cidades Goiás compra 300 mil testes rápidos para coronavírus Método permite diagnóstico em 20 minutos; Secretaria Estadual de Saúde espera receber os kits no mais tardar até terça-feira

A Secretaria Estadual de Saúde de Goiás (SES-GO) comprou 300 mil testes rápidos para novo coronavírus. A aquisição emergencial foi publicada no Diário Oficial do Estado nesta sexta-feira (27). O método permite o diagnóstico em 20 minutos e a expectativa do titular da pasta, Ismael Alexandrino, é que os kits chegem ao Estado no mais tardar até terça-feira. Parte d...