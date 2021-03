Cidades Goiás completa um ano da pandemia como o 2º pior em aceleração Dados da média móvel apontam que só o Maranhão tem curva de óbitos mais acelerada que o Estado. Na última semana, número de mortes registradas diariamente teve salto de 145%, mas pico ainda deve ocorrer no fim de março ou começo de abril, prevê superintendente

A curva epidemiológica com a quantidade de óbitos por Covid-19 em Goiás é a segunda do País com o crescimento mais acelerado, de acordo com os dados da média móvel calculada nos últimos sete dias a partir dos registros divulgados diariamente pelas secretarias estaduais de Saúde. No Estado, há uma tendência de crescimento dos óbitos desde o dia 3 de janeiro deste ano e na ...