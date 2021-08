Óbitos caem devagar em Goiás e UTIs ficam com ocupação de 84%

Com queda na média móvel de óbitos quase três vezes menor do que a nacional, Goiás registrou a maior taxa de ocupação de leitos de Unidade de Terapia Intensiva (UTI) destinados para tratamento da Covid-19 dentre todos os Estados brasileiros nesta segunda-feira (2), quando 84,60% dos leitos estaduais estavam ocupados.

De acordo com números do consórcio dos veículos de imprensa, baseados nos dados das secretarias estaduais da saúde, o Brasil registrou queda de 20% na média móvel óbitos, com uma média de 984 mortes por dia. Entretanto, em Goiás, o número ficou na casa dos -7%, com o registro médio de 49 óbitos por dia.

Volta às aulas na rede estadual em Goiás tem ansiedade, medo e entusiasmo

O retorno às aulas presenciais nesta segunda-feira (2) para alunos de 1.049 escolas da rede estadual de ensino de Goiás foi marcado por entusiasmo e saudade, mas também por medo de contaminação, já que os alunos não foram imunizados e nem todos os servidores receberam o reforço da vacina contra a Covid-19. A proporção permitida de estudantes por sala era de até 50% e a expectativa da Secretaria de Estado da Educação (Seduc) em torno de 10%, mas o resultado superou o esperado, com presença variando entre 20% e 50%, conforme a titular da pasta, Fátima Gavioli.

A secretária considerou o resultado “muito positivo”. “O que mais chamou a atenção foram os pais pedirem para olhar se estava tudo certo. Isso foi bacana”, afirmou ao POPULAR.

Apenas três cidades de Goiás deram transparência a gastos de emendas sem carimbo

Apenas três das 68 cidades de Goiás que receberam recursos das chamadas emendas “sem carimbo” em 2020 deram publicidade ao que foi feito com o dinheiro. Em ano de eleições municipais, as prefeituras receberam R$ 29,1 milhões de emendas parlamentares federais via transferência especial, modalidade que passou a valer naquele ano e que permite o uso da verba para quase qualquer finalidade, sem necessidade de fiscalização prévia.

A modalidade de emendas é questionada por Ministério Público Federal (MPF) e Tribunal de Contas da União (TCU), justamente pela falta de transparência do uso dos recursos públicos, que só será fiscalizado depois de aplicado e sem que ninguém saiba, com antecedência, seu destino, ao contrário do que ocorre com as emendas com finalidade definida, que precisa ter um projeto aprovado antes de iniciada.