Cidades Goiás chega a 9 mil mortes por Covid-19 e supera recorde na média móvel Os últimos 7 dias registraram 467 mortes por Covid-19, sendo que 204 delas ocorreram no mês de fevereiro, o quarto mais trágico desde o início da pandemia no Estado.

Goiás já registra mais de 9 mil mortes provocadas pelo coronavírus. O painel sobre a Covid-19 da Secretaria de Estado da Saúde de Goiás (SES-GO) apontava que na tarde desta segunda-feira (8) havia 9.012 vidas perdidas desde o dia 26 de março de 2020, quando a primeira pessoa vítima do vírus morreu no Estado. Com isso, a média móvel diária de mortes dos últimos 7 dias...