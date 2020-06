Com 475 novos casos de Covid-19 confirmados nas últimas 24 horas, Goiás chegou a 7.696 nesta quinta-feira (11). Os dados são do boletim epidemiológico divulgado pela Secretaria de Estado da Saúde de Goiás (SES-GO) e aponta ainda 32.715 casos suspeitos em investigação e outros 16.694 já descartados. No total, são 189 óbitos, um a mais do que os divulgados nesta quarta-feira (10). Apesar disso, O POPULAR já havia revelado que já são pelo menos 204 mortes confirmadas de pacientes contaminados pelo novo coronavírus (Sars-CoV-2) e que existe defasagem.

O número de casos também deve subir de forma significativa nos próximos dias. Isto porque o município de Rio Verde testou pelo menos 15 mil funcionários de indústrias da cidade e nem todas as confirmações foram incluídas nos dados oficiais da secretaria estadual. Até a noite desta quarta-feira (10). Rio Verde já contava com 2.180 casos confirmados. Em nota, a SES-GO explicou que os dados ainda não foram inseridos pela Secretaria Municipal da cidade nos sistemas de notificação E-SUS e Sivep Gripe.

“Representantes do município informaram que está sendo realizada uma força-tarefa para atualização das informações. À medida que os casos forem inseridos nos sistemas de notificação, eles serão atualizados no painel Covid-19 da SES-GO”, diz o documento.

No geral, Goiás ainda investiga 31 óbitos que são considerados suspeitos e 313 mortes que teriam a doença como causa foram descartadas. Dos 246 municípios goianos, 163 já possuem casos confirmados de infecção pelo vírus Sars-CoV-2. Em outras 67 cidades existem apenas casos suspeitos e 16 municípios ainda seguem sem registros.

Considerando o sexo, 3.927 dos infectados são mulheres (50,9%) e 3.792 são homens (49,1%). Destes, 637 possuem doenças cardiovasculares, 403 diabetes, 263 são portadores de doenças respiratórias e 74 algum tipo de imunossupressão. O maior número de casos se encontra em homens e mulheres com idades entre 30 e 39 anos.