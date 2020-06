Goiás soma 429 mortes em decorrência do novo coronavírus. Nas últimas 24 horas foram confirmados 20 novos óbitos. Existem ainda 43 mortes suspeitas em investigação. Outras 413 mortes suspeitas nos municípios goianos já foram descartadas. Os dados foram divulgados pela Secretaria de Estado da Saúde de Goiás (SES-GO) na tarde deste sábado (27).

🔘 Acesso o nosso especial 'Coronavírus Sem Mistério' e confira gráficos interativos, lives, entrevistas, podcast e tire as suas dúvidas da doença

Ainda de acordo com a SES-GO, há 21.733 casos de doença no território goiano. Entre sexta-feira (26) e este sábado foram confirmados 785 novos casos de Covid-19. No Estado, há 55.054 casos suspeitos em investigação e outros 27.738 já foram descartados.

Mesmo com o aumento de casos da doença, a reportagem do POPULAR flagrou movimento intenso de comerciantes e consumidores na Região da Rua 44 neste sábado. A região recebe nos últimos dias, ação da prefeitura para recapeamento das vias. Máquinas e trabalhadores ocupavam o início da Rua 44 no final da manhã.

Nas calçadas, todo tipo de produto. De máscaras de proteção a produtos para pets. O movimento só diminuiu depois que agentes da Guarda Civil Metropolitana chegaram ao local. Mas logo depois que eles saíram, o comércio ilegal ocupou novamente as calçadas e ruas.

O último decreto da prefeitura de Goiânia decidiu pela reabertura do comércio no dia 30 deste mês.