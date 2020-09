O Estado de Goiás confirmou 3.800 mortes por complicações da Covid-19. Os números deste domingo foram emitidos no boletim diário da Secretaria de Estado de Saúde de Goiás (SES-GO) e apontam ainda 163.324 casos confirmados da doença em território goiano. No total, há registro de 154.044 pessoas recuperadas e 217.154 casos suspeitos em investigação. Outros 122.539 já foram descartados. Atualmente, a taxa de letalidade de Goiás é de 2,33%.

Neste domingo (13), foram contabilizadas sete novas mortes nas últimas 24 horas. Os números do final de semana são altamente inferiores aos apresentados ao longo dos dias úteis. Na última quinta-feira (10), o Estado confirmou 96 mortes em 24 horas e revelou o 5º maior registro em apenas um dia desde o início da pandemia. Na sexta-feira (11), foram 90 mortes confirmadas. Como há atraso nas notificações, não significa dizer que as mortes ocorreram no mesmo dia.