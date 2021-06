Cidades Goiás chega a 2 milhões de pessoas vacinadas com a 1ª dose contra Covid-19 Número representa 28,55% da população do Estado

Goiás ultrapassou nesta segunda-feira (21) a marca de 2 milhões pessoas vacinadas com a primeira dose contra a Covid-19. Ao todo, 2.004.018 de imunizantes foram aplicados, o que representa 28,55% da população do Estado. Os dados são do painel Covid-19 do Governo estadual. Com relação à segunda dose, 687.639 pessoas foram imunizadas e fecharam o ciclo vacinal precon...