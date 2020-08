Cidades Goiás chega a 100 mil casos confirmados de coronavírus e mantém desafios Total de casos é superior à população de 232 municípios goianos. Taxa de letalidade (2,3%) é a 18ª do País

Mesmo seguindo entre os Estados que menos testam para Covid-19, Goiás atingiu nesta sexta-feira (14) a marca de 100 mil casos confirmados e com uma série de desafios em relação aos dados oficiais do coronavírus Sars-CoV-2, que desde a defasagem do total de notificações de pessoas infectadas até demora no registro de mortes pela doença, passando pelo total de leitos de UT...