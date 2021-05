Cidades Goiás chega à décima posição entre Estados que mais aplicaram a primeira dose contra a Covid-19 No dia 6 de abril, o Estado ocupava a 18ª posição

Goiás ocupa atualmente a décima colocação entre os Estados do País que mais aplicaram a primeira dose da vacina contra a Covid-19. Até esta sexta-feira (30), haviam sido vacinadas 905.603 pessoas, segundo dados catalogados pelo Ministério da Saúde. Goiás tem, ao longo das últimas semanas, avançado no ranking. No dia 6 de abril, o Estado ocupava a 18ª posição. Na sem...