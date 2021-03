Goiás registrou recorde de testes positivos de pessoas com Covid-19 nas últimas 24 horas. De acordo com o boletim estadual, de segunda para terça-feira 4.963 novos casos da doença foram confirmados. Com isso, Goiás está perto de 460 mil confirmações desde o início da pandemia, com 459.039 casos.

O total de mortes confirmadas neste mesmo prazo é de 168 e o estado tem, nesta terça, 10.582 óbitos causados pelo coronavírus (Sars-CoV-2). O boletim ainda mostra que deste total, 436.567 pessoas já estão recuperadas, mas ainda existem 390.933 casos suspeitos em investigação. Outros 241.441 casos. Já foram descartados depois de exames.

Entre os infectados, a maioria ainda é do sexo feminino, com 56% do total de infectados. Os homens representam 44%. Considerando apenas os casos de morte, os homens são maioria, com 58% dos registros e as mulheres, represntam 42%. Outros 310 óbitos ainda são investigados.

Doses aplicadas

A Secretaria Estadual de Saúde de Goiás informou que referente à primeira dose, foram aplicadas 353.300 doses das vacinas contra a Covid-19 em todo o Estado. Em relação à segunda dose, foram vacinadas 110.075 pessoas. Esses dados são preliminares. Em relação ao recebimento e distribuição de vacinas, o Estado de Goiás já recebeu 847.780 doses, sendo 715.280 da CoronaVac e 132.500 da AstraZeneca. Deste total, foram distribuídas 772.960 doses.