Goiás bateu recorde com o registro de 7.031 novos casos de Covid-19 nas últimas 24 horas. É o que mostra o boletim epidemiológico divulgado pela Secretaria Estadual de Saúde (SES-GO) nesta quarta-feira (9). O recorde anterior havia sido registrado em 24 de março deste ano, quando 5.409 infecções foram computadas.

De ontem para hoje foram confirmados 102 óbitos em decorrência da doença no Estado. A SES-GO informou que a elevação de casos se deu pela instabilidade durante esta semana no sistema de registro de casos do Ministério da Saúde. “Dessa forma, houve um represamento das notificações, impactando no número de casos registrados nas últimas 24 horas. Entretanto, a equipe técnica do Departamento de Informática do SUS (DataSUS) solucionou a situação, que encontra-se regular”, informou a pasta.

Ao todo, 630.474 infecções foram confirmadas e 17.718 pessoas morreram em Goiás em função da Covid-19 desde o início da pandemia. A taxa de letalidade do vírus é de 2,82%.

Ainda existem 474.071 casos e 332 óbitos suspeitos que estão em investigação pelas autoridades de saúde.

Vacinação

Levantamento da SES-GO mostrou que 1.610.738 pessoas receberam a primeira dose da vacina no Estado. Em relação à segunda dose, 665.961 foram imunizados. Esses dados são preliminares e coletados no site Localiza SUS do Ministério da Saúde.

Goiás já recebeu 3.156.540 doses de imunizantes enviados pelo Ministério da Saúde, sendo 1.358.880 da CoronaVac, 1.601.100 da AstraZeneca e 196.560 da Pfizer.