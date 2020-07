Com mais 3.526 novas inserções no banco de dados do Ministério da Saúde nas últimas 24 horas, Goiás chega a 47.515 casos do novo coronavírus nesta quarta-feira (22). Entre estas notificações estão mais 39 mortes causadas pela doença, que leva o número total de óbitos para 1.193.

O alto número, de acordo com a Secretaria Estadual de Saúde de Goiás (SES-GO), ainda reflete a dificuldade que os municípios enfrentaram no último fim de semana para acessar o sistema do Ministério da Saúde (MS) e que, por isso, as notificações ocorrerão ao longo desta semana.

A SES-GO também informou no boletim epidemiológico desta quarta que o Estado ainda tem 107.387 suspeitas em investigação. Outras 46.953 já foram descartados e 15.527 pessoas estão recuperadas. Agora, apenas 13 municípios não possuem casos confirmados da infecção pelo Sars-CoV-2.

Considerando apenas as mortes, a SES-GO informou que a taxa de letalidade atual é de 2,51%. Além dos óbitos confirmados, a pasta informou que há 61 óbitos suspeitos que estão em investigação e que já foram descartadas 655 mortes que não tinham relação com a doença nos municípios goianos.

Do total de infectados, 5.551 informaram possuir alguma comorbidade: 2.478 disseram ser cardiopatas; 1.827 informaram ter diabetes; 967 relataram problemas respiratórios e 279 relataram algum tipo de problema de saúde que compromete a imunidade.