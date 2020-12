Goiás tem mais de 6,5 mil mortes por Covid-19. De acordo com o boletim desta quarta-feira (9), foram cadastrados 18 óbitos nas últimas 24 horas e o estado passou a ter 6.504 confirmações de mortes causadas pelas complicações da infecção pelo coronavírus (Sars-CoV-2). De acordo com a Secretaria Estadual de Saúde, homens representam 59% dessas vítimas e as mulheres, 41%. Considerando este total de mortes causadas pela doença, a taxa de letalidade segue em 2,25%. O estado de Goiás ainda investiga 229 mortes que também podem ter relação com a doença.

O total de testes positivos para coronavírus é de 288.819 nesta quarta-feira. O número foi atualizado com 961 casos, já que na terça o total era de 287.858. De acordo com a pasta, 277.906 pessoas que foram infectadas desde o início da pandemia já estão recuperadas. Goiás ainda tem 250.013 casos suspeitos que continuam sendo investigados pelo municípios. Já foram descartados 198.962 casos depois de exames laboratoriais.