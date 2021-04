Cidades Goiás atinge a marca de 1 milhão de doses de vacina aplicadas contra a Covid-19 Total equivale à soma da aplicação da primeira e da segunda dose que foram registradas no sistema do Ministério da Saúde pelas prefeituras, que já receberam do Estado 1,46 milhão de doses.

Goiás atingiu hoje a marca de 1 milhão de doses de vacina contra a Covid-19 aplicadas. O resultado é a soma das primeiras doses aplicadas – 75% do total – com as segundas doses. Ao todo, a Secretaria de Estado da Saúde de Goiás (SES-GO) repassou mais de 1,46 milhão de doses para os municípios, mas nem todos registraram no sistema do Ministério da Saúde o total que foi r...