Cidades Goiás aplicou 27 mil doses da vacina contra a Covid-19 Informação é da plataforma Localiza SUS, desenvolvida pelo Ministério da Saúde, mas municípios ainda pecam no abastecimento de informações

Goiás aplicou, até agora, 27.156 doses das vacinas contra a Covid-19 recebidas do Ministério da Saúde. A informação consta da plataforma Localiza SUS, ligada ao órgão. Dos Estados que abasteceram a plataforma, Goiás é o oitavo que mais utilizou as doses até agora – São Paulo e Rio Grande do Norte não têm dados disponíveis. O Paraná lidera a vacinação no País, com 53.988 p...