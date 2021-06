Cidades Goiás aplica 1 milhão de doses de vacina contra Covid em 9 dias Estado alcançou marca de 3 milhões de doses injetadas nesta quarta-feira (30)

Com a chegada mais frequente de remessas enviadas pelo Ministério da Saúde a Goiás, o ritmo da vacinação contra a Covid-19 tem avançado com maior celeridade. Prova disso é que nos últimos nove dias os municípios goianos conseguiram aplicar 1 milhão de doses, na somatória da primeira com a segunda dose. Nesta quarta-feira (30), o Estado chegou à marca de 3 milhões de i...