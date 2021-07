O governador de Goiás, Ronaldo Caiado (DEM), anunciou por meio de suas redes sociais, na manhã desta quinta-feira (8), a chegada de mais dois carregamentos de vacina contra a Covid-19. A primeira remessa, com 87.750 imunizantes da Pfizer, tem previsão para chegar ao Estado ainda nesta quinta-feira (8), por volta das 14h10, e será destinada para 1ª aplicação.

Já nesta sexta-feira, de acordo com Caiado, 29.200 vacinas da Coronavac chegam a Goiás, às 9h. Segundo o governo, o imunizante será destinado para aplicação de 1ª e 2ª doses.

As vacinas chegam a Goiânia, no Aeroporto Internacional Santa Genoveva, e são levadas para a Central Estadual de Rede de Frio, também na capital. De lá, as doses são distribuídas para os municípios goianos.

Segundo o último boletim divulgado pela Secretaria Estadual de Saúde (SES-GO) na tarde desta quarta-feira (7), 3.244.177 doses de vacinas já foram aplicadas em Goiás até o momento. Destas, 2.456.995 são referentes à primeira aplicação e 787.182 à segunda.

Ainda conforme a pasta, o Estado já recebeu 4.301.100 doses de imunizantes, sendo 1.508.580 da CoronaVac, 2.280.220 da AstraZeneca, 462.150 da Pfizer e 148.900 da Janssen.