Goiás passou nesta quinta-feira (30) pelo 50º dia desde que foi confirmado o registro do novo coronavírus (Sars-CoV-2) no Estado e neste período – considerando todos os que já estão com o mesmo período ou mais de tempo notificando casos de Covid-19 – sendo o terceiro com menos ocorrências confirmadas e o segundo com menos mortes pela contaminação.

Com 781 casos comprovados até 30 de abril, Goiás só fica atrás de Alagoas, que registrou na mesma época 554 pessoas infectadas e Mato Grosso do Sul, com 255. Destes, apenas o estado nordestino tem mais dias com a doença, 54, e atualmente conta com 1044 casos confirmados já. Dos outros 11 Estados com mais de 50 dias desde a primeira notificação em cada, São Paulo era o que estava pior após este período: 11.043 pessoas infectadas confirmadas. Em seguida vinha Pernambuco e Rio de Janeiro, respectivamente, com 6.876 e 6.172 casos. Todos os outros já haviam ultrapassado a marca de mil ocorrências no 50º dia: Bahia (1.962); Distrito Federal (1.013); Espírito Santo (1.363); Minas Gerais (1.586); Paraná (1.407); Rio Grande do Norte (1.177); Rio Grande do Sul (1.286) e Santa Catarina (2.085).

Os primeiros casos de Covid-19 foram registrados em Goiás no dia 12 de março, sendo dois em Goiânia e um em Rio Verde. Entretanto, considerando a apresentação dos primeiros sintomas, o caso mais antigo é um de Goiânia cujo paciente começou a ter sinais de infecção no dia 2 de março. O primeiro Estado a confirmar uma pessoa infectada pelo novo coronavírus foi São Paulo, no dia 26 de fevereiro. O último foi Roraima, no dia 21 de março.

Dos Estados que vieram a registrar casos de Covid-19 após Goiás, seis já apresentam mais notificações: Amazonas, Amapá, Ceará, Maranhão, Pará e Paraíba. No mesmo período de 50 dias, Goiás registrou 29 mortes, ficando apenas na frente apenas do Distrito Federal, que registrou 27 (atualmente a capital federal está no 56º dia com 30 mortes). O Estado com mais mortes após 50 dias foi São Paulo (695), seguido de Pernambuco (565) e Rio de Janeiro (530).

O gráfico em escala logarítmica (que expõe melhor o avanço de uma epidemia) mostra Goiás em uma curva que segue afastada do grupo de Estados onde a Covid-19 avança mais rápido (São Paulo, Ceará, Pernambuco, Rio de Janeiro, Amazonas e, há alguns dias, Pará). O Estado aparece no grupo intermediário, mas com uma curva mais achatada que os outros, apesar de, nos últimos cinco dias, ter apresentado uma elevação.

Previsão do caso 1000

Uma iniciativa formada por cerca de 50 pesquisadores da Fundação Oswaldo Cruz, da Universidade Federal da Bahia (UFBA) e outras instituições acadêmicas e que trabalha com o monitoramento do novo coronavírus no País aponta que Goiás deve registrar seu caso 1000 no dia 6 de maio, para quando estão previstas 1.054 contaminações confirmadas no Estado.

O mesmo grupo, chamado Rede CoVida (www.covid19br.org) aponta a existência de mais de 254 mil casos não registrados de Covid-19 em Goiás, sendo 99 mil em Goiânia. Outro estudo, feito por pesquisadores da Universidade de São Paulo (USP), da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) e outras instituições de ensino superior apresenta um número mais modesto de subnotificações em Goiás: cerca de 7 mil.