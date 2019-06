Cidades Goiás é terceiro mais desigual em investimento na Educação Estado fica atrás apenas de Minas Gerais e Rio Grande do Sul, segundo Anuário Brasileiro da Educação Básica

Em relação aos investimentos em educação, quando se calcula o valor gasto por aluno, a rede pública de Goiás é a terceira mais desigual entre os Estados brasileiros. A relação entre o município que mais investe e o que menos aplica é de 4,3, ficando atrás apenas de Minas Gerais, com 5,1, e Rio Grande do Sul, com 4,4. Segundo o Anuário Brasileiro da Educação Básica de 2019,...