Cidades Goiás é terceiro em déficit de Reserva Legal no País 13% das propriedades do Estado têm alguma deficiência em relação à parcela de vegetação nativa. Carência soma área de 866 mil hectares

Das 129.232 propriedades rurais de Goiás, 17.254 apresentam déficit da Reserva Legal- área que tem uso restrito. A proporção de 13,3%, a terceira maior do Brasil, fica atrás apenas dos Estados de Espírito Santo (30%) e Mato Grosso do Sul (19%). A média nacional é de 4%. Os dados integram um levantamento do Observatório do Código Florestal, que foi elaborado com base no Atl...