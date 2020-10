Goiás é a terceira unidade da federação com mais mortes por intervenção policial do país proporcional à população. O Estado registrou no ano passado uma taxa de 7,6 óbitos pela polícia por 100 mil habitantes, ficando atrás apenas do Amapá, com 14,3, e Rio de Janeiro, com 10,5. Os dados são do Anuário Brasileiro de Segurança Pública 2020, produzido pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública (FBSP) e lançado na noite de domingo (18).

É a primeira vez que dados de 2019 de morte por intervenção policial são publicados de forma oficial. O Governo de Goiás se destacou como a única unidade da federação que não repassa dados sobre a letalidade policial para o projeto Monitor da Violência, parceria do G1 com o Núcleo de Estudos da Violência da USP e o FBSP. A atual gestão da Secretaria de Segurança Pública (SSP) considera informações sobre letalidade policial como sigilosas.

De acordo com o Anuário, Goiás registrou 534 mortes pela polícia no ano passado. Em 2018, o número foi de 424. O aumento de um ano para o outro foi de 26%. Goiás não repassou para o anuário dados de morte em ação policial do 1º semestre de 2020 e ocorrências de mortes de policiais por homicídio e suicídio.

Um dos casos de morte por intervenção policial que marcou o ano passado foi a ocorrência que terminou com a morte do estudante Kayque Denúbio Correia Mendanha, e do autônomo Guilherme Junio Ferreira Evangelista, de 27 anos, no dia 2 de fevereiro. Eles foram mortos dentro de casa no Jardim Progresso, em Goiânia. A versão inicial era que as vítimas estavam armadas e reagiram, mas investigação da Polícia Civil apurou que na verdade houve uma execução.