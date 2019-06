Cidades Goiás é o sexto Estado com maior número de grandes obras paradas do País Levantamento foi realizado com informações de 33 tribunais de contas sobre construções orçadas em mais de R$ 1,5 milhão

Em Goiás, 116 grandes obras estão paralisadas ou foram suspensas, o que coloca o Estado entre os seis com o maior número de construções paradas no Brasil. Os dados, divulgados nesta quarta-feira (19), constam de um diagnóstico realizado pela Associação dos Tribunais de Contas do Brasil (Atricon) com informações obtidas de 33 Tribunais de Contas (TC) do País. O estudo...