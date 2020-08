Nos últimos sete dias, Goiás teve aumento de 16% na média de mortes por Covid-19 em relação à média de duas semanas atrás. Nesta sexta-feira (28), o Estado ultrapassou a marca de 3 mil óbitos por coronavírus e se tornou o quarto Estado onde mais estão morrendo vítimas da doença.

No ranking da média móvel de mortes, Goiás só fica atrás do Amapá, que dobrou os registros, Rio de Janeiro, que aumentou em 64%, e Tocantins, onde a variação foi de 40%.

A primeira morte no Estado foi registrada no dia 26 de março. Foram 113 dias, ou seja, quase quatro meses, até que ultrapassasse 1 mil registros, no dia 16 de julho. Menos de um mês depois, em 8 de agosto, o Estado passou dos 2 mil óbitos. Foram, portanto, mais de 1 mil mortes nos últimos 20 dias, que fizeram Goiás chegar às 3 mil vítimas fatais.

Para o médico infectologista Boaventura Braz de Queiroz o aumento do número de contaminados automaticamente faz a quantidade de mortos crescer. Ele considera que se houvesse um maior processo de distanciamento social e de redução de aglomerações, a taxa não estaria tão alta.

“Há muita aglomeração, está tudo funcionando, inclusive o transporte coletivo. Há uma tentativa de estabelecimentos de determinar regras e medidas para conter a aceleração da transmissão, mas, infelizmente, estamos em um processo de aceleração da doença”, explica.