Cidades Goiás é o Estado com mais casos do vírus Mayaro no País e pode ter subnotificação Pesquisa desenvolvida pela UFG mostra que existem ocorrências da doença em Goiânia que ainda não foram reconhecidas pelos órgãos oficiais de saúde

Apontado na última semana como um novo vírus transitando no Rio de Janeiro, o mayaro, uma espécie de primo do chikungunya, não é novidade em território goiano. No Estado, o primeiro registro de paciente infectado é de 1987, mas foi em 2015 que houve o maior número de casos confirmados, 63, de acordo com a Secretaria da Saúde de Goiás. Em 2018 a pasta apontou o registro de a...