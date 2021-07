Cidades Goiás é o Estado com maior taxa de ocupação de leitos de UTI para Covid do País, mostra reportagem O índice está em 85%, conforme levantamento feito pelo jornal O Hoje

Goiás é o Estado brasileiro com a maior taxa de ocupação de leitos de UTI (Unidade de Terapia Intensiva) específicos para pacientes de Covid-19. O índice está em 85%, conforme levantamento feito pelo jornal O Hoje, da Rede Globo, junto ao governo estadual. O noticioso apontou que os Estados de Mato Grosso e do Tocantins aparecem logo atrás de Goiás, com uma difere...